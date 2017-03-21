Уэйн Руни летом, скорее всего, перейдет в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" намерен подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни, сообщает Sky Sports.По информации источника, трансфер может состояться уже летом 2017 года.Контракт Руни с "Юнайтед" рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.