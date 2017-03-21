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Уэйн Руни летом, скорее всего, перейдет в "Вест Хэм"
"Вест Хэм" намерен подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни, сообщает Sky Sports.
По информации источника, трансфер может состояться уже летом 2017 года.
Контракт Руни с "Юнайтед" рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.
"Газета.ру"
По информации источника, трансфер может состояться уже летом 2017 года.
Контракт Руни с "Юнайтед" рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.
"Газета.ру"
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