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УЕФА обсудит идею введения для клубов налога на роскошь

"Налог на роскошь" может быть введен для европейских клубов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть. Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения "налога на роскошь". До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею", - отметил Чеферин.
Сегодня, 18:48
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(1)
№3 Написал: D-link (Сегодня, 19:27) #
  • -1
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Цитата: 4 звезды
у нас тоже ввести налог на роскошь для газпёровского зенита,

Вместе с налогом на нытье smile


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (5)

у нас тоже ввести налог на роскошь для газпёровского зенита, 7+5 пеналей по отношению к конкуренту, в куй вперлась такая ноша
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Т.е. купил футболера за 80 или 100 лямов.."роскошь"- плати..а как быть с теми кто давеча допустим стоил 10 лямов и потом вдруг подорожал это будет роскошью..И опять же покупка игрока за 10 лямов это"роскошь" или нет?..Понятно , что до решения по этому вопросу еще очень далеко,но очень интересно..
Регистрация: 21.11.2016
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