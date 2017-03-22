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МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
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УЕФА обсудит идею введения для клубов налога на роскошь
"Налог на роскошь" может быть введен для европейских клубов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
"Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть. Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения "налога на роскошь". До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею", - отметил Чеферин.
"Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть. Это касается трансферных правил, ограничений по составам. Также мы обсуждаем идею введения "налога на роскошь". До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею", - отметил Чеферин.
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