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Алексей Смертин: Моуринью - прямолинейный и откровенный человек
Бывший футболист "Челси" Алексей Смертин поделился мнением о наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Смертин и Моуринью вместо работали в лондонском клубе.
— Вы ведь хорошо знакомы с Жозе Моуринью. После игры с "Ростовом" португалец признался, что ему было сверхкомфортно в России. Это был дежурный комплимент или искренняя похвала?
— Моуринью — прямолинейный и откровенный человек. Я в этом убедился, работая под его руководством. Сначала он действительно был недоволен выпавшим жребием, но лишь потому, что его команде приходилось долго лететь из Манчестера в Ростов. Поле также было не того качества, к которому привыкла команда. Но когда португалец приехал, он прочувствовал гостеприимство и его реакция стала совсем иной. Я ручаюсь, что он говорил искренне. Имидж футбола как раз поддерживается такими авторитетными мнениями. Я не вижу оснований не верить Моуринью. Но всегда есть небольшая группа людей, которая всё равно будет думать иначе. К сожалению, у них может быть ресурс в виде СМИ, чтобы настраивать других.
RT
Смертин и Моуринью вместо работали в лондонском клубе.
— Вы ведь хорошо знакомы с Жозе Моуринью. После игры с "Ростовом" португалец признался, что ему было сверхкомфортно в России. Это был дежурный комплимент или искренняя похвала?
— Моуринью — прямолинейный и откровенный человек. Я в этом убедился, работая под его руководством. Сначала он действительно был недоволен выпавшим жребием, но лишь потому, что его команде приходилось долго лететь из Манчестера в Ростов. Поле также было не того качества, к которому привыкла команда. Но когда португалец приехал, он прочувствовал гостеприимство и его реакция стала совсем иной. Я ручаюсь, что он говорил искренне. Имидж футбола как раз поддерживается такими авторитетными мнениями. Я не вижу оснований не верить Моуринью. Но всегда есть небольшая группа людей, которая всё равно будет думать иначе. К сожалению, у них может быть ресурс в виде СМИ, чтобы настраивать других.
RT
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