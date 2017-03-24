Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Смертин: Моуринью - прямолинейный и откровенный человек

Бывший футболист "Челси" Алексей Смертин поделился мнением о наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Смертин и Моуринью вместо работали в лондонском клубе.

— Вы ведь хорошо знакомы с Жозе Моуринью. После игры с "Ростовом" португалец признался, что ему было сверхкомфортно в России. Это был дежурный комплимент или искренняя похвала?

— Моуринью — прямолинейный и откровенный человек. Я в этом убедился, работая под его руководством. Сначала он действительно был недоволен выпавшим жребием, но лишь потому, что его команде приходилось долго лететь из Манчестера в Ростов. Поле также было не того качества, к которому привыкла команда. Но когда португалец приехал, он прочувствовал гостеприимство и его реакция стала совсем иной. Я ручаюсь, что он говорил искренне. Имидж футбола как раз поддерживается такими авторитетными мнениями. Я не вижу оснований не верить Моуринью. Но всегда есть небольшая группа людей, которая всё равно будет думать иначе. К сожалению, у них может быть ресурс в виде СМИ, чтобы настраивать других.

RT
Теги: Смертин Моуринью
Сегодня, 18:01
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.