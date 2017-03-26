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Луиш Фигу: жаль, что "Реалу" так и не удалось купить Джеррарда у "Ливерпуля"
Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу после выставочного матча легенд "Реала" и "Ливерпуля" (3:4) поделился впечатлениями от игры бывшего футболиста мерсисайдцев Стивена Джеррарда.
"Был момент, когда мы могли бы играть вместе, но этого не случилось. Мне жаль, что этого так и не произошло, потому что все хотят играть с лучшими. Думаю, что Джеррард за годы карьеры показал, что он является одним из лучших футболистов на своей позиции. Жаль, что он не перешел в "Реал", а "Ливерпулю", наоборот, повезло, потому что он сумел раскрыть свой талант здесь, на "Энфилде", — приводит слова Фигу Sky Sports.
"Газета.ру"
"Был момент, когда мы могли бы играть вместе, но этого не случилось. Мне жаль, что этого так и не произошло, потому что все хотят играть с лучшими. Думаю, что Джеррард за годы карьеры показал, что он является одним из лучших футболистов на своей позиции. Жаль, что он не перешел в "Реал", а "Ливерпулю", наоборот, повезло, потому что он сумел раскрыть свой талант здесь, на "Энфилде", — приводит слова Фигу Sky Sports.
"Газета.ру"
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