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Генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола ушел в отставку

Генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола (КАФ) марокканец Хичам Эль Амрани подал в отставку.

Причины его решения пока неизвестны, сообщает ВВС.

Эль Амрани занимал этот пост с 2010 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:16
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