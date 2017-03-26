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Диаби приступил к тренировкам спустя семь месяцев после травмы

Полузащитник "Марселя" Абу Диаби восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба "Марселя".

Диаби пропустил семь месяцев и в текущем сезоне из-за повреждения принял участие только в двух матчах своей команды.

Диаби перешел в "Марсель" летом 2015 года из лондонского "Арсенала".

"Газета.ру"
Теги: Диаби Спартак
Вчера, 23:34
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