Диаби приступил к тренировкам спустя семь месяцев после травмы

Полузащитник "Марселя" Абу Диаби восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба "Марселя".Диаби пропустил семь месяцев и в текущем сезоне из-за повреждения принял участие только в двух матчах своей команды.Диаби перешел в "Марсель" летом 2015 года из лондонского "Арсенала".