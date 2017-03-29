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Эрик Ламела пропустит остаток сезона
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела вынужден будет пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".
25 марта хавбеку будет проведена операция на бедре, боли в котором беспокоят его с ноября прошлого года. Аргентинец уже прошел длительный курс реабилитации, но так и не смог возвратиться хотя бы на тренировочное поле. В итоге специалисты посоветовали игроку хирургическое вмешательство, из-за которого один из лидеров лондонского клуба сможет вернуться в строй только в следующем сезоне.
"Газета.ру"
25 марта хавбеку будет проведена операция на бедре, боли в котором беспокоят его с ноября прошлого года. Аргентинец уже прошел длительный курс реабилитации, но так и не смог возвратиться хотя бы на тренировочное поле. В итоге специалисты посоветовали игроку хирургическое вмешательство, из-за которого один из лидеров лондонского клуба сможет вернуться в строй только в следующем сезоне.
"Газета.ру"
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