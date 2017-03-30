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СМИ: Венгер хочет остаться в "Арсенале" еще на год

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намерен продолжить работу с командой, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что 67-летний специалист провел встречу с руководством клуба, на которой изъявил желание продлить контракт на два года. Руководство лондонцев, в свою очередь, заявило, что пока не готово дать ответ тренеру. Действующее соглашение Венгера с лондонцами истекает текущим летом.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 02:47
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