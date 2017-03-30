Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании ситуацию с Зозулей

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию, сложившуюся вокруг форварда Романа Зозули.Зозуля, права на которого принадлежат "Бетису", 31 января перешел в аренду в "Райо Вальекано". Ультрас мадридского клуба выступили против этого трансфера, обвинив 27-летнего украинца в неонацистских взглядах. "Райо" решил вернуть нападающего в "Бетис", но из-за того, что Зозуля ранее был отзаявлен севильцами, футболист не может выступать за него до завершения нынешнего сезона. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила Зозуле выступать в составе "Днепра", из которого игрок перешел в "Бетис" в 2016 году. Однако украинскому клубу запрещено регистрировать новичков в связи с финансовыми проблемами. Организация позволила игроку в порядке исключения заявиться за четвертый клуб в ходе текущего сезона."Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины", — приводит слова главы Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем фейсбуке.