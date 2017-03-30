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Диего Марадона: Дибала находится на одном уровне с Месси
Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень игры своего соотечественника, форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.
"Слежу за Дибалой уже очень давно. Чтобы обрести полную уверенность, он должен чаще выходить на поле. В любом случае его выход на мировую арену — дело времени, поскольку Пауло — настоящий феномен. Иногда этот мальчик пытается делать вещи, которые не соответствуют итальянскому футболу. Он должен привыкнуть к другому стилю игры. Ему надо дать время на адаптацию, и он начнет прогрессировать.
На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси, Гонсало Игуаином и Серхио Агуэро. Безусловно, Месси является лучшим игроком, но Игуаин, Агуэро и Дибала тоже имеют свои сильные стороны", — цитирует Марадону издание TyC Sports.
"Газета.ру"
"Слежу за Дибалой уже очень давно. Чтобы обрести полную уверенность, он должен чаще выходить на поле. В любом случае его выход на мировую арену — дело времени, поскольку Пауло — настоящий феномен. Иногда этот мальчик пытается делать вещи, которые не соответствуют итальянскому футболу. Он должен привыкнуть к другому стилю игры. Ему надо дать время на адаптацию, и он начнет прогрессировать.
На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем Месси, Гонсало Игуаином и Серхио Агуэро. Безусловно, Месси является лучшим игроком, но Игуаин, Агуэро и Дибала тоже имеют свои сильные стороны", — цитирует Марадону издание TyC Sports.
"Газета.ру"
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