УЕФА пригрозил клубам Сербии отстранением от еврокубков

Глава Собза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что команды из Сербии могут быть исключены из еврокубков в связи с многочисленными фанатскими беспорядками и скандированием расистских кричалок."Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах", — цитирует Чеферина ESPN FC.В феврале во время игры сербской Премьер-лиги между "Радом" и "Партизаном" произошла массовая потасовка в связи с тем, что бразильский нападающий гостей Эвертон Луис во время матча регулярно подвергался расистким оскорблениям, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес. После завершения встречи игрок показал неприличный жест болельщикам "Рада", что спровоцировало драку между игроками. Футболист покидал поле в слезах.В марте в день контрольной встречи между "Црвеной Звездой" и московским "Спартаком" два фаната российской команды получили ножевые ранения и были госпитализированы, третий получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Конфликт возник с болельщиками белградского клуба "Партизан" из-за красно-белого шарфа у одного из фанатов.