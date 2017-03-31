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УЕФА пригрозил клубам Сербии отстранением от еврокубков
Глава Собза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что команды из Сербии могут быть исключены из еврокубков в связи с многочисленными фанатскими беспорядками и скандированием расистских кричалок.
"Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах", — цитирует Чеферина ESPN FC.
В феврале во время игры сербской Премьер-лиги между "Радом" и "Партизаном" произошла массовая потасовка в связи с тем, что бразильский нападающий гостей Эвертон Луис во время матча регулярно подвергался расистким оскорблениям, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес. После завершения встречи игрок показал неприличный жест болельщикам "Рада", что спровоцировало драку между игроками. Футболист покидал поле в слезах.
В марте в день контрольной встречи между "Црвеной Звездой" и московским "Спартаком" два фаната российской команды получили ножевые ранения и были госпитализированы, третий получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Конфликт возник с болельщиками белградского клуба "Партизан" из-за красно-белого шарфа у одного из фанатов.
"Газета.ру"
"Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах", — цитирует Чеферина ESPN FC.
В феврале во время игры сербской Премьер-лиги между "Радом" и "Партизаном" произошла массовая потасовка в связи с тем, что бразильский нападающий гостей Эвертон Луис во время матча регулярно подвергался расистким оскорблениям, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес. После завершения встречи игрок показал неприличный жест болельщикам "Рада", что спровоцировало драку между игроками. Футболист покидал поле в слезах.
В марте в день контрольной встречи между "Црвеной Звездой" и московским "Спартаком" два фаната российской команды получили ножевые ранения и были госпитализированы, третий получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Конфликт возник с болельщиками белградского клуба "Партизан" из-за красно-белого шарфа у одного из фанатов.
"Газета.ру"
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