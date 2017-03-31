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УЕФА пригрозил клубам Сербии отстранением от еврокубков

Глава Собза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что команды из Сербии могут быть исключены из еврокубков в связи с многочисленными фанатскими беспорядками и скандированием расистских кричалок.

"Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах", — цитирует Чеферина ESPN FC.

В феврале во время игры сербской Премьер-лиги между "Радом" и "Партизаном" произошла массовая потасовка в связи с тем, что бразильский нападающий гостей Эвертон Луис во время матча регулярно подвергался расистким оскорблениям, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес. После завершения встречи игрок показал неприличный жест болельщикам "Рада", что спровоцировало драку между игроками. Футболист покидал поле в слезах.

В марте в день контрольной встречи между "Црвеной Звездой" и московским "Спартаком" два фаната российской команды получили ножевые ранения и были госпитализированы, третий получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. Конфликт возник с болельщиками белградского клуба "Партизан" из-за красно-белого шарфа у одного из фанатов.

"Газета.ру"
Теги: Чеферин
Сегодня, 21:44
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(1)
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:11) #
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online

Ктати перфоманс (даже на товарняке со спартаком) у сербов афигенный. напомнило наши 90е.

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Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:49) #
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Александер, обратите своё Пристальное внимание на вукраину.....
Регистрация: 28.12.2015
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