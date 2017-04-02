Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Эдин Джеко обновил голевой рекорд Франческо Тотти

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко оформил дубль в матче 30-го тура итальянской Серии А с "Эмполи" (2:0).

Боснийский футболист обновил рекорд римского клуба по количеству мячей за один сезон во всех турнирах, передает "Газета.ru". Предыдущее достижение принадлежало Франческо Тотти, который забил 32 мяча в сезоне-2006/07.
Теги: Джеко Рома
Сегодня, 01:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.