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Андре Виллаш-Боаш: дорогие мои петербуржцы, будьте сильными!
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Санкт-Петербурге.
"Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке", — написал Виллаш-Боаш в инстаграме.
Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
"Газета.ру"
"Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке", — написал Виллаш-Боаш в инстаграме.
Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
"Газета.ру"
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