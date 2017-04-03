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Андре Виллаш-Боаш: дорогие мои петербуржцы, будьте сильными!

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Санкт-Петербурге.

"Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке", — написал Виллаш-Боаш в инстаграме.

Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.

"Газета.ру"
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 19:25
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(1)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Спасиба что ты в трудную минуту С НАМИ!! Удачи тебе Андре!!
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Благочестиво и благородно, присоединяюсь к его словам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Гасить нужно узбеков таджиков киргизов я уже собираюсь это НЕЛЮДИ
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:31) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Скорбим....
Спасибо Андре! Спасибо...


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
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