Андре Виллаш-Боаш: дорогие мои петербуржцы, будьте сильными!

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования в связи с трагедией в метро в Санкт-Петербурге."Дорогие мои петербуржцы, пожалуйста, будьте сильными. Мои соболезнования семьям, потерявшим своих близких в сегодняшней ужасной атаке", — написал Виллаш-Боаш в инстаграме.Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.