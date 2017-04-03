"Реал" повторил рекорд Примеры благодаря голам 19 разных футболистов

Мадридский "Реал" повторил рекорд испанской Примеры — 19 разных футболистов отличились за клуб в текущем сезоне, сообщает Marca.В матче 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (3:0) Начо Фернандес забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться.На данный момент столичный клуб с 68 очками занимает в турнирной таблице Примеры первое место, опережая ближайшего преследователя — "Барселону" — на пять очков.