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"Реал" повторил рекорд Примеры благодаря голам 19 разных футболистов

Мадридский "Реал" повторил рекорд испанской Примеры — 19 разных футболистов отличились за клуб в текущем сезоне, сообщает Marca.

В матче 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (3:0) Начо Фернандес забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться.

На данный момент столичный клуб с 68 очками занимает в турнирной таблице Примеры первое место, опережая ближайшего преследователя — "Барселону" — на пять очков.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 19:29
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