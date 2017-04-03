Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
"Реал" повторил рекорд Примеры благодаря голам 19 разных футболистов
Мадридский "Реал" повторил рекорд испанской Примеры — 19 разных футболистов отличились за клуб в текущем сезоне, сообщает Marca.
В матче 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (3:0) Начо Фернандес забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться.
На данный момент столичный клуб с 68 очками занимает в турнирной таблице Примеры первое место, опережая ближайшего преследователя — "Барселону" — на пять очков.
"Газета.ру"
В матче 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (3:0) Начо Фернандес забил гол на 88-й минуте, став 19-м футболистом клуба, которому удалось отличиться.
На данный момент столичный клуб с 68 очками занимает в турнирной таблице Примеры первое место, опережая ближайшего преследователя — "Барселону" — на пять очков.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.