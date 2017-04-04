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Эмилио Бутрагеньо: теперь у "Реала" каждые три дня будет, по сути, финал

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо отметил важность заключительной части сезона.

"Впереди ещё 10 матчей Ла Лиги и матчи с "Баварией" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Теперь у нас каждые три дня будет, по сути, финал, в котором мы не имеем права оступиться. Сейчас нужно обыграть "Леганес" в следующей игре", - цитирует Бутрагеньо официальный сайт клуба.
Теги: Реал
Сегодня, 02:44
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