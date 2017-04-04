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Денис Колодин может продолжить карьеру в белорусском клубе "Гомель"

Бывший защитник сборной России Денис Колодин может продолжить карьеру в белорусском клубе "Гомель", сообщает KazFootball.

35-летний футболист в последнее время выступал за "Алтай". Ранее ходили слухи о его возможном переходе в "Оренбург", но данная информация не подтвердилась.
Теги: Колодин
Сегодня, 03:14
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