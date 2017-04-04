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Ван Гал не исключил, что может возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал прокомментировал новости о том, что может вернуться на пост наставника сборной Нидерландов.

"Прежде чем решать вопросы по советникам и директорам, нужно найти тренера. Готов ли я возглавить сборную? Отвечу на этот вопрос, если меня об этом спросит KNVB.

Блинд должен взять на себя часть вины за неудачи сборной, но основная ответственность лежит на игроках, хотя о них никто не говорит", - цитирует ван Гала De Telegraaf.
Теги: Ван Гал Сборная Нидерландов
Сегодня, 03:25
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