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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Хосеп Гвардиола: "Челси" заслуженно лидирует в чемпионате Англии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Челси" заслуженно лидирует в чемпионате.
"Предстоит серьезный поединок в гостях у "Челси": важно учиться на таких матчах. У "Челси" не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне.
Все матчи — разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам еще нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча.
Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
"Предстоит серьезный поединок в гостях у "Челси": важно учиться на таких матчах. У "Челси" не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне.
Все матчи — разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам еще нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча.
Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
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