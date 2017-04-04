Хосеп Гвардиола: "Челси" заслуженно лидирует в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Челси" заслуженно лидирует в чемпионате."Предстоит серьезный поединок в гостях у "Челси": важно учиться на таких матчах. У "Челси" не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне.Все матчи — разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам еще нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча.Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.