Гальего: Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Маттеусом

В Испании продолжают активно обсуждать слова защитника "Барселоны" Херарда Пике о мадридском "Реале". Футболист сборной Испании недавно сказал, что никогда не стал бы работать в "Реале", поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил "Реал" в нечестных методах ведения борьбы. На этот раз слова Пике прокомментировал бывший полузащитник "Королевского клуба" Рикардо Гальего, упомянув в связи с этим экс-нападающего "сливочных" Хуанито."Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Лотаром Маттеусом. Ведь оскорбили его "Реал". Но мы были бы рядом, чтобы не допустить большего. Нам не стоит ввязываться в эту игру, поскольку о «Реале» не может выражать мнение тот, кто не знает его ценностей", — цитирует Гальего Marca.Эпизод с Хуанито и Маттеусом произошёл в 1987 году во время матча Кубка чемпионов между "Баварией" и "Реалом" (4:1). Игра проходила в Мюнхене. В порыве гнева, пытаясь заступиться за своего партнёра по команде Чендо, Хуанито наступил на лицо упавшему Маттеусу, за что был дисквалифицирован УЕФА на пять лет.