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Гальего: Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Маттеусом
В Испании продолжают активно обсуждать слова защитника "Барселоны" Херарда Пике о мадридском "Реале". Футболист сборной Испании недавно сказал, что никогда не стал бы работать в "Реале", поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил "Реал" в нечестных методах ведения борьбы. На этот раз слова Пике прокомментировал бывший полузащитник "Королевского клуба" Рикардо Гальего, упомянув в связи с этим экс-нападающего "сливочных" Хуанито.
"Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Лотаром Маттеусом. Ведь оскорбили его "Реал". Но мы были бы рядом, чтобы не допустить большего. Нам не стоит ввязываться в эту игру, поскольку о «Реале» не может выражать мнение тот, кто не знает его ценностей", — цитирует Гальего Marca.
Эпизод с Хуанито и Маттеусом произошёл в 1987 году во время матча Кубка чемпионов между "Баварией" и "Реалом" (4:1). Игра проходила в Мюнхене. В порыве гнева, пытаясь заступиться за своего партнёра по команде Чендо, Хуанито наступил на лицо упавшему Маттеусу, за что был дисквалифицирован УЕФА на пять лет.
"Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Лотаром Маттеусом. Ведь оскорбили его "Реал". Но мы были бы рядом, чтобы не допустить большего. Нам не стоит ввязываться в эту игру, поскольку о «Реале» не может выражать мнение тот, кто не знает его ценностей", — цитирует Гальего Marca.
Эпизод с Хуанито и Маттеусом произошёл в 1987 году во время матча Кубка чемпионов между "Баварией" и "Реалом" (4:1). Игра проходила в Мюнхене. В порыве гнева, пытаясь заступиться за своего партнёра по команде Чендо, Хуанито наступил на лицо упавшему Маттеусу, за что был дисквалифицирован УЕФА на пять лет.
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