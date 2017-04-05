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Гальего: Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Маттеусом

В Испании продолжают активно обсуждать слова защитника "Барселоны" Херарда Пике о мадридском "Реале". Футболист сборной Испании недавно сказал, что никогда не стал бы работать в "Реале", поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил "Реал" в нечестных методах ведения борьбы. На этот раз слова Пике прокомментировал бывший полузащитник "Королевского клуба" Рикардо Гальего, упомянув в связи с этим экс-нападающего "сливочных" Хуанито.

"Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Лотаром Маттеусом. Ведь оскорбили его "Реал". Но мы были бы рядом, чтобы не допустить большего. Нам не стоит ввязываться в эту игру, поскольку о «Реале» не может выражать мнение тот, кто не знает его ценностей", — цитирует Гальего Marca.

Эпизод с Хуанито и Маттеусом произошёл в 1987 году во время матча Кубка чемпионов между "Баварией" и "Реалом" (4:1). Игра проходила в Мюнхене. В порыве гнева, пытаясь заступиться за своего партнёра по команде Чендо, Хуанито наступил на лицо упавшему Маттеусу, за что был дисквалифицирован УЕФА на пять лет.
Теги: Пике
Сегодня, 01:16
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(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
где сейчас хуанито ,кстати?

а, помер


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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