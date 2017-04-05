Питер Одемвингие: я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие, подписавший контракт с индонезийским клубом "Мадура Юнайтед", поделился впечатлениями от пребывания в новой команде."Наступает захватывающее время для индонезийского футбола, я рад быть частью этого. Надеюсь, смогу забыть о возрасте и забить важные голы за "Мадуру".Я не знал, каково в Индонезии, но поговорил с Эссьеном, и он положительно отозвался об Индонезии. Я играл в разных странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна, а люди дружелюбны.Я забивал голы во всех командах, в которых я играл. Надеюсь, что с помощью товарищей по команде я продолжу забивать и тут", — цитирует Одемвингие ВВС.