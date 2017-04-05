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Питер Одемвингие: я играл во многих странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие, подписавший контракт с индонезийским клубом "Мадура Юнайтед", поделился впечатлениями от пребывания в новой команде.

"Наступает захватывающее время для индонезийского футбола, я рад быть частью этого. Надеюсь, смогу забыть о возрасте и забить важные голы за "Мадуру".

Я не знал, каково в Индонезии, но поговорил с Эссьеном, и он положительно отозвался об Индонезии. Я играл в разных странах Европы, но Индонезия особенно прекрасна, а люди дружелюбны.

Я забивал голы во всех командах, в которых я играл. Надеюсь, что с помощью товарищей по команде я продолжу забивать и тут", — цитирует Одемвингие ВВС.
Теги: Одемвингие
Сегодня, 06:38
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(2)
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 07:10) #
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В Папуа можно попробовать. )
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 07:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
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