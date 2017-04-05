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Дэвид Гилл и Михаэль ван Праг переизбраны в исполком УЕФА

Англичанин Дэвид Гилл и голландец Михаэль ван Праг переизбраны в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передаёт ТАСС.

Недостаточное количество голосов получили Арманд Дука (Албания), Эльхан Мамедов (Азербайджан) и Киран О`Коннор (Уэльс).
Сегодня, 16:25
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