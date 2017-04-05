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Фернанду Сантуш: сборная Португалии будет бороться за победу на КК-2017

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что после победы на Евро-2016 национальная команда надеется триумфально выступить и на Кубке Конфедераций 2017.

"Я не могу описать огромную радость, которая охватила нас всех после финального свистка — Португалия шла к этой победе многие годы. Мы были единым коллективом — тренеры, игроки, персонал. Все ощущали сильнейший командный дух. На мой взгляд, наш успех предопределили два фундаментальных фактора: класс футболистов, а также дух коллективизма и тактический потенциал. Когда команда приехала во Францию, мы хорошо понимали, что можем бороться за победу в турнире. На Кубке Конфедераций 2017 в России у Португалии будет та же задача. Этот турнир соберет чемпионов всех континентов, что делает его исключительно значимым", - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.
Теги: Сантуш Сборная Португалии
Сегодня, 16:38
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:40) #
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Стас, ваш уже изучил, чемпионы, мля))))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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