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"Днепр" лишен очков за неуплату старых штрафов

"Днепр" лишен 3 очков в турнирной таблице УПЛ за неуплату штрафов, которые были накоплены с начала сезона 2015/16, сообщает "Футбол 24".

Речь идет о более чем 20 штрафных санкций КДК за поведение болельщиков "Днепра".

Общая сумма задолженности "Днепра" этим решениям составила 762 тысячи гривен.
Теги: Днепр
Сегодня, 03:24
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