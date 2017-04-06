"Днепр" лишен очков за неуплату старых штрафов

"Днепр" лишен 3 очков в турнирной таблице УПЛ за неуплату штрафов, которые были накоплены с начала сезона 2015/16, сообщает "Футбол 24".Речь идет о более чем 20 штрафных санкций КДК за поведение болельщиков "Днепра".Общая сумма задолженности "Днепра" этим решениям составила 762 тысячи гривен.