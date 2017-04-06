Антонио Конте: "Челси" обыграл команду, у которой лучший тренер в мире

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:1) отметил, что переживал все события на поле вместе с командой."Сегодня я очень устал, потому что переживал все, что происходило на поле, вместе с игроками. Но я доволен, потому что мы обыграли сильную команду. Возможно, лучшую в чемпионате. У них лучший тренер в мире. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, потому что уже через два дня следующая игра.В этом отрезке сезона игроки испытывают большое давление. Перед этим мы проиграли, чего не заслуживали. Но реакция футболистов была хорошей, и мы показали, что являемся хорошей командой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Теперь мы знаем, что для титула осталось выиграть шесть матчей из восьми. Считаю, у футболистов должна быть мысль, что все решится в последнем туре", - приводит ВВС слова Конте.