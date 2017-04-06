Жозе Моуринью: хороший футбольный интеллект делает Лингарда игроком с большим будущим

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил мнение о подписании контракта с полузащитником Джесси Лингардом."Джесси находится в клубе с семи лет. У него хороший футбольный интеллект, что в совокупности с его энергией и умениями делает его футболистом с большим будущим. Внутри коллектива Лингард является популярным человеком, поэтому я восхищен тем, что он заключил новый контракт с клубом", — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.