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Жозе Моуринью: хороший футбольный интеллект делает Лингарда игроком с большим будущим

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил мнение о подписании контракта с полузащитником Джесси Лингардом.

"Джесси находится в клубе с семи лет. У него хороший футбольный интеллект, что в совокупности с его энергией и умениями делает его футболистом с большим будущим. Внутри коллектива Лингард является популярным человеком, поэтому я восхищен тем, что он заключил новый контракт с клубом", — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:19
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