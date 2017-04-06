Марек Гамшик: главная цель "Наполи" - финишировать на втором месте в Серии А

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик заявил, что после вылета из Кубка Италии неаполитанцы должны постараться финишировать на втором месте в чемпионате Италии."Мы разочарованы таким результатом. Нам удалось показать хорошую игру, но радости от этого не прибавилось. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые оказали фантастическую поддержку. Теперь наша главная цель - финишировать на втором месте в Серии А, чтобы на следующий сезон точно быть в Лиге чемпионов", - цитирует Гамшика официальный сайт клуба.