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Марек Гамшик: главная цель "Наполи" - финишировать на втором месте в Серии А

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик заявил, что после вылета из Кубка Италии неаполитанцы должны постараться финишировать на втором месте в чемпионате Италии.

"Мы разочарованы таким результатом. Нам удалось показать хорошую игру, но радости от этого не прибавилось. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые оказали фантастическую поддержку. Теперь наша главная цель - финишировать на втором месте в Серии А, чтобы на следующий сезон точно быть в Лиге чемпионов", - цитирует Гамшика официальный сайт клуба.
Теги: Гамшик Наполи
Вчера, 23:22
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