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Марек Гамшик: главная цель "Наполи" - финишировать на втором месте в Серии А
Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик заявил, что после вылета из Кубка Италии неаполитанцы должны постараться финишировать на втором месте в чемпионате Италии.
"Мы разочарованы таким результатом. Нам удалось показать хорошую игру, но радости от этого не прибавилось. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые оказали фантастическую поддержку. Теперь наша главная цель - финишировать на втором месте в Серии А, чтобы на следующий сезон точно быть в Лиге чемпионов", - цитирует Гамшика официальный сайт клуба.
"Мы разочарованы таким результатом. Нам удалось показать хорошую игру, но радости от этого не прибавилось. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые оказали фантастическую поддержку. Теперь наша главная цель - финишировать на втором месте в Серии А, чтобы на следующий сезон точно быть в Лиге чемпионов", - цитирует Гамшика официальный сайт клуба.
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