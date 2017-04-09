Неймару может быть дисквалифицирован за аплодисменты судье в матче с "Малагой"

Нападающий «Барселоны» Неймар, удалённый в матче 31-го тура испанской Примеры против «Малаги» (0:2), может получить трёхматчевую дисквалификацию за иронические аплодисменты в сторону арбитра. В случае наказания футболист пропустит игру лиги с мадридским «Реалом», которая состоится 23 апреля. Об этом сообщает AS.Неймар получил вторую жёлтую карточку на 65-й минуте и, покидая поле, саркастически похлопал резервному судье. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано включил описание этого инцидента в отчёт о матче, и по итогу разбирательства дисциплинарной комиссии игроку грозит дисквалификация на 2-3 матча.Удаление Неймара в матче с «Малагой» стало 5-м в карьере футболиста. Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.