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Неймару может быть дисквалифицирован за аплодисменты судье в матче с "Малагой"

Нападающий «Барселоны» Неймар, удалённый в матче 31-го тура испанской Примеры против «Малаги» (0:2), может получить трёхматчевую дисквалификацию за иронические аплодисменты в сторону арбитра. В случае наказания футболист пропустит игру лиги с мадридским «Реалом», которая состоится 23 апреля. Об этом сообщает AS.

Неймар получил вторую жёлтую карточку на 65-й минуте и, покидая поле, саркастически похлопал резервному судье. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано включил описание этого инцидента в отчёт о матче, и по итогу разбирательства дисциплинарной комиссии игроку грозит дисквалификация на 2-3 матча.

Удаление Неймара в матче с «Малагой» стало 5-м в карьере футболиста. Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.

"Чемпионат"
Теги: Неймар Барселона Малага
Сегодня, 09:38
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кроме того, «Барселона» осталась в меньшинстве впервые за последние 59 игр.

я не болею за реал, но пора бы
постоянно удаляют игроков команды соперника...а самое главное для меня - игра с Валенсией...там они должны (обязаны) были лететь.
но там судейка тоже с удалением помог


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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