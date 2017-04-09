Луис Энрике: Неймар получил карточку за то, что завязывал шнурки. Это была особенная интерпретация правил

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Малаги» (0:2) в матче 31-го тура примеры.«Я считаю, что интерпретация правил была особенной. Нам нужно быть аккуратнее во время матчей. В некоторых моментах футболисты «Малаги» заслуживали предупреждения за грубую игру, а Неймар просто завязывал шнурки… Нам необходимо спокойно на это реагировать».«Я так не думаю. Если мы не выиграем у них, ничего кардинально не изменится. Хорошо, что Ла Лига стала более конкурентной – чемпионат становится интереснее.Титул достанется команде, которая завоюет больше очков, и в матче с «Малагой» у нас были хорошие шансы».«Мы играли хорошо. Не вижу причин осуждать игроков, но это поражение дорого нам обошлось.Наша интерпретация правила офсайда, после наших же опасных моментов, позволила сопернику забить. Во втором тайме мы доминировали даже в меньшинстве, играли отчаянно, но забила «Малага».Мы не ожидали такого результата и заслуживали большего».