Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Тренер "Малаги": "Реал" и без нашей помощи станет чемпионом

Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес высказался о победе над «Барселоной» в матче 31-го тура примеры (2:0).

«Барселона» не проиграет Ла Лигу из-за нас, как «Реал» не выиграет турнир благодаря нам. Это очередной сезон, и лидерство «Реала» – обычная вещь.

Я уже говорил, что «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами. Но человек Мадрида в Малаге протянул им эту руку помощи.

Когда проводишь такой матч против «Барселоны», все идеально», – сказал Мичел.

Sports.ru
Сегодня, 10:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.