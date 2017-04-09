Тренер "Малаги": "Реал" и без нашей помощи станет чемпионом

Главный тренер «Малаги» Мичел Гонсалес высказался о победе над «Барселоной» в матче 31-го тура примеры (2:0).«Барселона» не проиграет Ла Лигу из-за нас, как «Реал» не выиграет турнир благодаря нам. Это очередной сезон, и лидерство «Реала» – обычная вещь.Я уже говорил, что «Реалу» не нужна наша помощь, потому что они и так будут чемпионами. Но человек Мадрида в Малаге протянул им эту руку помощи.Когда проводишь такой матч против «Барселоны», все идеально», – сказал Мичел.