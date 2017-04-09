Хосеп Гвардиола: при нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с тер Стегеном и Нойером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 32-го тура чемпионата Англии против «Халла» (3:1) оценил игру голкипера Клаудио Браво и форварда Серхио Агуэро.«По вратарям я буду принимать решение от матча к матчу. Я поставил Браво на эту игру, хотя у меня не было причин – Кабальеро хорошо тренируется.При нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с тер Стегеном и Нойером. Своей игрой ногами он очень помогает нам строить игру.Агуэро сделал поразительный шаг вперед за последние два месяца. Он играет просто невероятно, забивает гол за игру.Я не говорил с Серхио, но уверен, что он очень рад. Он любит забивать и сделал это снова», – сказал Гвардиола.