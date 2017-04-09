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"Шинник" в меньшинстве уступил "Мордовии"
"Шинник" в меньшинстве уступил "Мордовии"
"Ливерпуль" может потратить до 200 млн фунтов летом на трансферы
Руководство «Ливерпуля» готово потратить значительную сумму на усиление команды летом.
На трансферы будет выделено около 100 миллионов фунтов. Также «Ливерпуль» планирует расстаться с некоторыми игроками нынешним летом, и все средства от их продажи также будут направлены на усиление команды. Таким образом, мерсисайдцы готовы потратить на усиление команды до 200 миллионов фунтов.
«Ливерпуль» могут покинуть Мамаду Сако, Лукас Лейва, Дэниэл Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и ряд молодых игроков.
Sports.ru
На трансферы будет выделено около 100 миллионов фунтов. Также «Ливерпуль» планирует расстаться с некоторыми игроками нынешним летом, и все средства от их продажи также будут направлены на усиление команды. Таким образом, мерсисайдцы готовы потратить на усиление команды до 200 миллионов фунтов.
«Ливерпуль» могут покинуть Мамаду Сако, Лукас Лейва, Дэниэл Старридж, Лазар Маркович, Кевин Стюарт и ряд молодых игроков.
Sports.ru
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