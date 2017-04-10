Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Защитник "Монако" Сидибе не сыграет с "Боруссией" из-за аппендицита

Защитник "Монако" Сидибе не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за аппендицита, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу французской команды.

Первая встреча противостояния состоится 11 апреля в Германии.
Теги: Монако
Сегодня, 12:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.