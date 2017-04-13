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Сергей Павлов может возглавить "Атырау"

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов может возглавить "Атырау", сообщает Sports.kz.

Руководство казахстанского клуба провело переговоры с Сергеем Павловым, и стороны, похоже, пришли к соглашению.

Последнее место работы специалиста — тульский "Арсенал", который он покинул в октябре прошлого года.
Теги: Павлов
Сегодня, 01:29
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