Экс-вратарь "МЮ" Кэрролл продолжит выступления за североирландский "Линфилд"

Вратарь североирландского "Линфилда" Рэй Кэрролл подписал новый контракт с командой. По сообщению официального сайта клуба, контракт продлен на год.Главный тренер "Линфилда" Дэвид Хили прокомментировал сделку так:"Очень рад сообщить нашим болельщикам, что сегодня Кэррол подписал контракт с клубом еще на один год. Давно знаю Роя и те качества, которые он привнес в игру команды. Он вдохновляющий лидер и пример для партнеров по команде, особенно для молодых вратарей. Роя отличает высочайший профессионализм и требовательность в работе как к другим. Им совершены сейвы, важные для команды, и позволяющие нам проводить такой хороший сезон. Уверен, что болельщики тепло встретят новость о продлении контракта, и это поднимет боевой дух команды в предстоящем сложном матче в субботу".