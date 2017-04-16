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Франческо Тотти догнал Дзанетти по количеству матчей в Серии А

Форвард "Ромы" Франческо Тотти принял участие в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1), который стал для игрока 615-м в чемпионате Италии.

Футболист "Ромы" вышел на замену на 87-й минуте. 40-летний нападающий догнал экс-полузащитника "Интера" Хавьера Дзанетти по количеству матчей в Серии А.

Тотти разделил с Дзанетти третье место, уступая лишь вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (616 матчей) и бывшему защитнику "Милана" Паоло Мальдини (647)

"Газета.ру"
Теги: Тотти Дзанетти
Вчера, 23:49
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