Франческо Тотти догнал Дзанетти по количеству матчей в Серии А

Форвард "Ромы" Франческо Тотти принял участие в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1), который стал для игрока 615-м в чемпионате Италии.Футболист "Ромы" вышел на замену на 87-й минуте. 40-летний нападающий догнал экс-полузащитника "Интера" Хавьера Дзанетти по количеству матчей в Серии А.Тотти разделил с Дзанетти третье место, уступая лишь вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (616 матчей) и бывшему защитнику "Милана" Паоло Мальдини (647)