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Вратарь "Боруссии": я до сих пор испытываю проблемы со сном

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки заявил, что испытывает проблемы со сном после взрывов у автобуса команды перед первым матчем футбольной Лиги чемпионов с "Монако".

"Я до сих пор испытываю проблемы со сном. Это самое худшее, что я не могу спать ночью. Когда я просыпаюсь, я рад, что нахожусь в постели у себя дома и моя семья рядом со мной. Во время матча я замечал все с опозданием, как будто у меня была пелена на глазах. После игры у футболистов были слезы на лице", — цитирует Бюрки Daily Mail со ссылкой на швейцарскую прессу.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 20:11
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