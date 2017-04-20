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17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
16:53
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
16:18
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
Рустам Саяхов: руководство "Рубина" с радостью восприняло инициативу, которую проявили игроки (2)
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (3)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (5)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (13)
Лэмпард и Джеррард войдут в Зал славы английского футбола
Экс-полузащитники сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола, который находится в Национальном футбольном музее в Манчестере.
Члены Зала славы английского футбола избираются экспертами, среди которых сэр Бобби Чарльтон и сэр Алекс Фергюсон, сообщает Business Standard.
"Газета.ру"
Члены Зала славы английского футбола избираются экспертами, среди которых сэр Бобби Чарльтон и сэр Алекс Фергюсон, сообщает Business Standard.
"Газета.ру"
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