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Лэмпард и Джеррард войдут в Зал славы английского футбола

Экс-полузащитники сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола, который находится в Национальном футбольном музее в Манчестере.

Члены Зала славы английского футбола избираются экспертами, среди которых сэр Бобби Чарльтон и сэр Алекс Фергюсон, сообщает Business Standard.

"Газета.ру"
Теги: Лэмпард Джеррард
Сегодня, 20:05
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