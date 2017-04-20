Лэмпард и Джеррард войдут в Зал славы английского футбола

Экс-полузащитники сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола, который находится в Национальном футбольном музее в Манчестере.Члены Зала славы английского футбола избираются экспертами, среди которых сэр Бобби Чарльтон и сэр Алекс Фергюсон, сообщает Business Standard.