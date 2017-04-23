Неймар надеется сыграть с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" включил нападающего Неймара в заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", который состоится 23 апреля.Бразилец дисквалифицирован на три матча, но каталонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отмены наказания.Форвард был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), сообщает Tmw.