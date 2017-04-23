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Неймар надеется сыграть с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" включил нападающего Неймара в заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом", который состоится 23 апреля.

Бразилец дисквалифицирован на три матча, но каталонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отмены наказания.

Форвард был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), сообщает Tmw.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона Реал
Сегодня, 08:31
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