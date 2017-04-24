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"Шахтер" готовится к полуфиналу Кубка Украины против "Днепра"

"Шахтер" готовится к полуфинальному матчу кубка Украины против "Днепра", сообщает официальный сайт клуба. Сегодня дончане провели утреннюю сессию в Ворзеле.

Тренировка традиционно состояла из различных игровых упражнений, а в конце футболисты поработали над точностью ударов со штрафных. Не занимался в общей группе лишь Бернард, получивший небольшое повреждение в матче с "Динамо". Завтра в первой половине дня у "оранжево-черных" назначена тренировка, а вечером команда вылетит в Харьков.
Теги: Шахтер Днепр
Сегодня, 17:16
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6
(0)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: урсукляк
Цитата: tiki
Бендеры - это город
я думаю речь о бандере

Москва - это не город
Я думаю речь о кремлёвских уродах

сходи ко врачу.порой помогают даже при таких тяжелых случаях
Цитата: Volodia379
Цитата: tiki
Цитата: Volodia379
бендеровский

Бендеры - это город
я думаю речь о бандере

Точно! Я не хохол мне простительно!

да я просто чуточку поправить)без обид)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: урсукляк (Сегодня, 17:44) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: tiki
Бендеры - это город
я думаю речь о бандере

Москва - это не город
Я думаю речь о кремлёвских уродах
Регистрация: 23.04.2017
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: tiki
Цитата: Volodia379
бендеровский

Бендеры - это город
я думаю речь о бандере

Точно! Я не хохол мне простительно!
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
бендеровский

Бендеры - это город
я думаю речь о бандере


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (5)

Зачем нам бендеровский Шахтер!? Но rage стальгия мучает?
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:19) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
вот так новость!как же я жил весь день без такого сообщения????
а кто-то готовится в туалет сходить, кто-то в метро зайти и что дальше?
что ж, по минусам посмотрим сколько тут хохлов сидит
Регистрация: 7.09.2015
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