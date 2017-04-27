Полузащитник "Лорьяна" арестован по делу о финансовых махинациях

Полузащитник "Лорьяна" Сильвен Марво арестован по делу о финансовых махинациях в английском "Ньюкасле", за который игрок выступал ранее."По моим данным, бывший полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" Сильвен Марво был задержан во Франции в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве", - написал в твиттере журналист британского издания Daily Mail Крейг Хоуп.Марво выступал за "Ньюкасл" с 2011 по 2014 год, а также в сезоне-2015/16.