Бартомеу предъявлено обвинение в коррупции при трансфере Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу предстанет перед судом по делу о коррупции при трансфере бразильского нападающего Неймара из "Сантоса".Владевший 40% прав на Неймара инвестиционный фонд DIS обвиняет игрока, его отца и "Барселону" в том, что получил куда меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По словам организации, сумма трансфера футболиста из "Сантоса" в каталонский клуб была сильно занижена, сообщает Goal.Ранее стало известно, что Неймар предстанет перед судом по этому делу, и теперь Бартомеу также будет предъявлено обвинение в коррупции.