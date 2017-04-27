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Бартомеу предъявлено обвинение в коррупции при трансфере Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу предстанет перед судом по делу о коррупции при трансфере бразильского нападающего Неймара из "Сантоса".

Владевший 40% прав на Неймара инвестиционный фонд DIS обвиняет игрока, его отца и "Барселону" в том, что получил куда меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По словам организации, сумма трансфера футболиста из "Сантоса" в каталонский клуб была сильно занижена, сообщает Goal.

Ранее стало известно, что Неймар предстанет перед судом по этому делу, и теперь Бартомеу также будет предъявлено обвинение в коррупции.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 21:24
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