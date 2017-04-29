В Мексике футбольный матч закончился перестрелкой

Футбольный матч в Мексике закончился перестрелкой между двумя преступными группировками, сообщает AFP.Трагедия случилась в курортном городе Акапулько. Группа преступников ворвалась прямо на стадион и открыла стрельбу, в результате которой погибли три человека в возрасте от 18 до 20 лет, также двое были ранены.Вскоре после начала стрельбы на поле выбежала еще одна вооруженная группа людей, и между двумя группами завязалась перестрелка. О погибших среди нападавших не сообщается.