Марио Балотелли в шутку назвал Брендана Роджерса лучшим тренером в своей карьере

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в шутливой форме назвал североирландского тренера "Селтика" Брендана Роджерса лучшим наставником в своей карьере."Брендан Роджерс, ты тоже лучший тренер в моей карьере. Невероятный", — написал футболист в своем твиттере.Ранее Роджерс назвал итальянца лучшим футболистом, с которым ему когда-либо доводилось работать.