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Марио Балотелли в шутку назвал Брендана Роджерса лучшим тренером в своей карьере

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в шутливой форме назвал североирландского тренера "Селтика" Брендана Роджерса лучшим наставником в своей карьере.

"Брендан Роджерс, ты тоже лучший тренер в моей карьере. Невероятный", — написал футболист в своем твиттере.

Ранее Роджерс назвал итальянца лучшим футболистом, с которым ему когда-либо доводилось работать.

"Газета.ру"
Теги: Балотелли Роджерс
Вчера, 23:25
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