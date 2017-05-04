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"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за Мбаппе €85 млн

"Манчестер Юнайтед" был готов предложить за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе €85 млн.

По информации The Guardian, руководство монегасков отвергло предложение "красных дьяволов", запросив за своего игрока €120 млн.

Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы защищать цвета мадридского "Реала".

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе Монако Ливерпуль
Сегодня, 20:16
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Купили уже Марсияля ,заплатив в 20 раз больше чем он стоит.И второй раз на одни и те же грабли наступать,это не профессионально.

а погба?
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:20) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Купили уже Марсияля ,заплатив в 20 раз больше чем он стоит.И второй раз на одни и те же грабли наступать,это не профессионально.
Регистрация: 15.06.2016
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