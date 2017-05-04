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"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за Мбаппе €85 млн
"Манчестер Юнайтед" был готов предложить за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе €85 млн.
По информации The Guardian, руководство монегасков отвергло предложение "красных дьяволов", запросив за своего игрока €120 млн.
Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы защищать цвета мадридского "Реала".
"Газета.ру"
По информации The Guardian, руководство монегасков отвергло предложение "красных дьяволов", запросив за своего игрока €120 млн.
Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы защищать цвета мадридского "Реала".
"Газета.ру"
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