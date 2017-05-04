"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить за Мбаппе €85 млн

"Манчестер Юнайтед" был готов предложить за нападающего "Монако" Килиана Мбаппе €85 млн.По информации The Guardian, руководство монегасков отвергло предложение "красных дьяволов", запросив за своего игрока €120 млн.Сам Мбаппе неоднократно заявлял, что хотел бы защищать цвета мадридского "Реала".