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Филипе Коутиньо приступил к тренировкам в составе "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпулья" Филиппе Коутиньо приступил к тренировкам в составе команды.

Бразилец был замечен на тренировке мерсисайдцев 4 мая и работал по индивидуальному плану, сообщает Sky Sports.

Футболист получил повреждение в матче 35-го тура Английской премьер-лиги с "Уотфордом" (1:0) и был вынужден покинуть поле на 13-й минуте встречи.

"Газета.ру"
Теги: Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 00:02
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