Филипе Коутиньо приступил к тренировкам в составе "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпулья" Филиппе Коутиньо приступил к тренировкам в составе команды.Бразилец был замечен на тренировке мерсисайдцев 4 мая и работал по индивидуальному плану, сообщает Sky Sports.Футболист получил повреждение в матче 35-го тура Английской премьер-лиги с "Уотфордом" (1:0) и был вынужден покинуть поле на 13-й минуте встречи.