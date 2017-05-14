Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексис Санчес забил 50-й гол в АПЛ

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес стал героем матча 37-го тура АПЛ против "Сток Сити" (4:1).

Чилиец отдал голевую передачу и забил гол, который стал для него 50-м в АПЛ.

Также на счету Санчеса теперь 21 гол и 11 результативных передач в сезоне 2016/2017. Он стал первым игроком этого розыгрыша чемпионата Англии, которому удалось достигнуть отметки "10+" в каждом из этих показателей.

"Газета.ру"
Теги: Санчес Арсенал Сток Сити
Сегодня, 09:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.