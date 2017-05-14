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Уэйн Руни проиграл в казино 590 тысяч фунтов стерлингов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни проиграл €590 тыс. в казино.

Англичанин стал часто посещать одно и то же игорное заведение в последнее время, сообщает The Sun.

"МЮ" пока никак не отреагировал на данную информацию.

"Газета.ру"
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:16
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Идеальное количество ставок для положительного результата : ноль .


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Регистрация: 17.04.2017
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