Сергей Ребров, скорее всего, покинет киевское "Динамо"

Украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост."Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Игроки "Динамо" явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, – не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу – не буду делиться неофициальной информацией", – написал агент в фэйсбуке.