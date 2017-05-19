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Сергей Ребров, скорее всего, покинет киевское "Динамо"
Украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост.
"Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Игроки "Динамо" явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, – не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу – не буду делиться неофициальной информацией", – написал агент в фэйсбуке.
"Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Игроки "Динамо" явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, – не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу – не буду делиться неофициальной информацией", – написал агент в фэйсбуке.
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