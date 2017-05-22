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Туре установил рекорд Великобритании, отыграв два сезона без поражений

Защитник шотландского "Селтика" Коло Туре установил рекорд Великобритании, став первым в истории футболистом, сыгравшим за свою карьеру два сезона без единого поражения в национальном чемпионате, сообщает 101 Great Goals.

"Селтик" выиграл чемпионат Шотландии сезона-2016/17, одержав 34 победы и сыграв четыре игры вничью.

"Газета.ру"
Теги: Туре
Сегодня, 07:22
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