Президент "Наполи": выкупить Мертенса могут только китайские клубы

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что полузащитник Дрис Мертенс может перейти в другую команду, если клуб заплатит всю сумму отступных."Мертенс останется в команде надолго, если только он не захочет переехать в Китай или кто-то не заплатит всю сумму отступных. Я не хотел прописывать эту сумму после ошибки с трансфером Игуаина, но тот переход стал уроком для нас, поэтому в этот раз опция выкупа доступна только для китайских клубов. Расслабьтесь, в Италии Мертенс будет играть только за "Наполи", — цитирует де Лаурентиса Football Italia.Бельгийский футболист продлил соглашение с неаполитанским клубом до 2020 года.